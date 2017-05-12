Müezzinoğlu: Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Bir buçuk milyon artı istihdama 2017 sonuna kadar ulaşabilmek için bütün sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere asgari ücretli bir çalışanımızın devlete ait bütün yükümlülüklerini, 773 lirasını Bakanlık olarak biz üstlendik ve bu anlamda geniş bir kampanya başlattık. Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bir buçuk milyon artı istihdama 2017 sonuna kadar ulaşabilmek için bütün sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere asgari ücretli bir çalışanımızın devlete ait bütün yükümlülüklerini, 773 lirasını Bakanlık olarak biz üstlendik ve bu anlamda geniş bir kampanya başlattık. Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık" dedi.

Ankara'dan tarifeli uçakla sabah saatlerinde Muş'a gelen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, bir otelde düzenlenen 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu, ziyaretler sırasında dile getirilen taleplerin değerlendirilmesi ve ortak aklın bulunması konusunda bu programın önemli katkılarını gördüklerini vurguladı. Müezzinoğlu, 2017'nin ilk 4 ayında ana gündemlerinde işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırmanın yer aldığını kaydederek, "Bu nedenle cumhuriyet tarihinin en güçlü kampanyasını ve desteğini Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 7 Şubat'ta TOBB'da kamuoyuna açıkladık. Bir buçuk milyon artı istihdama 2017 sonuna kadar ulaşabilmek için bütün sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere asgari ücretli bir çalışanımızın devlete ait bütün yükümlülüklerini, 773 lirasını Bakanlık olarak biz üstlendik ve bu anlamda geniş bir kampanya başlattık. Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık, gerek çalışmak isteyen kesimden gerekse çalıştırmak isteyen iş verenlerimizden. Muş'ta valimiz bin 800 artı istihdam olduğunu söyledi. Bizdeki rakam bin 656. Ama bunun bin 800 rakamlar olması doğaldır, çünkü biz 10 günlük periyotlarını girdi çıktı işlemlerini yaptığımız için yüzde 54'lik geriden gelme tablomuz olabilir. İnşallah Muş'ta farklı projelerle bunu 5 bin artı istihdama çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun dışında iş başı eğitimlerinden istihdama giren 437 insanımız var. Bu zaten 2 binin üzerine taşıyor Muş'u. Toplum yararına çalışmada da bin 700 artı istihdam sağlamış olacağız" dedi.

Müezzinoğlu, yıl sonuna kadar istihdamı arttırma gündemlerinin devam edeceğini vurgulayarak, bunun yanında mayıs ayından itibaren de gündemlerinin ilave ikinci ana temasının da iş sağlığı ve güvenliği olduğunu açıkladı. Bununla ilgili startı yarın İstanbul'dan vereceklerini ama bugün burada bu konudaki bakış açılarını da paylaşmak istediklerini kaydeden Müezzinoğlu; "Medeniyet anlayışımız insanı yaşatmaktan yana ve temel felsefemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bir basamak daha ileri gidiyoruz AK Parti yönetimi anlayışı olarak insanı yücelt ki devlet yücelsin. Bu nedenle yanımızda çalışan, bize emanet gibi gelen çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği açısından işverenlerimizin duyarlılığını önemsiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki 4 ayda yoğun şekilde iş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışacağız ve iki konuyu öncelikliyoruz" diye konuştu.



"ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINI MİNİMİZE EDECEĞİZ"

Bakan Müezzinoğlu, ölümlü iş kazalarını minimize edecek bütün tedbirleri almaları gerektiğini de belirterek, "Bizim masa başında tedbir almamızdan daha önemlisi bu konuda topyekun duyarlılığımız esastır. Yoksa kanun çıkarmak ve cezai müeyyideler uygulamak başarı için yeterli değil. Başarı için anlamlı ve değerli olan, çalışan insanlarımızın iş sağlığı ile ilgili bilinçlenmesi, buna değer vermesi, alınan tedbirlerin bilinçli şekilde uygulanabilmesine yardımcı olması veya bunu bizzat kendisinin talep etmesidir. O nedenle burada ciddi düzeyde bir duyarlılık, işçimize de işverenimizi de yönlendiren bir çalışmayı başlatıyoruz. Önce bir duyarlılık kampanyası. İşverenlerimizle kendi canına, kendi yakınının canına, sağlığına verdiği değer gibi yanında çalışanlarının sağlığına ve yaşamına değer vermesini arzuluyoruz. Kampanya güçlü bir bilinçlendirme eğitimi ve güçlü bir duyarlılık üzerine kuruldu ve bütün sektörlerimizi özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki sektörlerdeki kitleyi duyarlılığa, bilinçli olmaya yönelik bir kampanya şeklinde yarın startını vermiş olacağız. Buradaki toplantıya inşaat sektörlerinden temsilcileri davet ettik. Ölümlü iş kazalarının en çok olduğu sektör, inşaat sektörü. Son iki günde rastladım, ama medyaya da yaygın şekilde inşaat sektöründe çatıda çalışanların tedbir olmadan çatının üzerinde gezdiğini, iskele üzerinde ip cambazı gibi tedbirsiz gezdiğini görüyoruz. Bu anlamda medyamızın yapıcı, bilinçlendirici, duyarlılığı arttırıcı kampanyasına da ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Müezzinoğlu, Siirt'e gitmek üzere kentten ayrıldı.

(Kadir Tunç/İHA)