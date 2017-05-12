Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Müezzinoğlu: Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Müezzinoğlu: Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Bir buçuk milyon artı istihdama 2017 sonuna kadar ulaşabilmek için bütün sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere asgari ücretli bir çalışanımızın devlete ait bütün yükümlülüklerini, 773 lirasını Bakanlık olarak biz üstlendik ve bu anlamda geniş bir kampanya başlattık. Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bir buçuk milyon artı istihdama 2017 sonuna kadar ulaşabilmek için bütün sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere asgari ücretli bir çalışanımızın devlete ait bütün yükümlülüklerini, 773 lirasını Bakanlık olarak biz üstlendik ve bu anlamda geniş bir kampanya başlattık. Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık" dedi.
Ankara'dan tarifeli uçakla sabah saatlerinde Muş'a gelen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, bir otelde düzenlenen 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu, ziyaretler sırasında dile getirilen taleplerin değerlendirilmesi ve ortak aklın bulunması konusunda bu programın önemli katkılarını gördüklerini vurguladı. Müezzinoğlu, 2017'nin ilk 4 ayında ana gündemlerinde işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırmanın yer aldığını kaydederek, "Bu nedenle cumhuriyet tarihinin en güçlü kampanyasını ve desteğini Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 7 Şubat'ta TOBB'da kamuoyuna açıkladık. Bir buçuk milyon artı istihdama 2017 sonuna kadar ulaşabilmek için bütün sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere asgari ücretli bir çalışanımızın devlete ait bütün yükümlülüklerini, 773 lirasını Bakanlık olarak biz üstlendik ve bu anlamda geniş bir kampanya başlattık. Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık, gerek çalışmak isteyen kesimden gerekse çalıştırmak isteyen iş verenlerimizden. Muş'ta valimiz bin 800 artı istihdam olduğunu söyledi. Bizdeki rakam bin 656. Ama bunun bin 800 rakamlar olması doğaldır, çünkü biz 10 günlük periyotlarını girdi çıktı işlemlerini yaptığımız için yüzde 54'lik geriden gelme tablomuz olabilir. İnşallah Muş'ta farklı projelerle bunu 5 bin artı istihdama çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun dışında iş başı eğitimlerinden istihdama giren 437 insanımız var. Bu zaten 2 binin üzerine taşıyor Muş'u. Toplum yararına çalışmada da bin 700 artı istihdam sağlamış olacağız" dedi.
Müezzinoğlu, yıl sonuna kadar istihdamı arttırma gündemlerinin devam edeceğini vurgulayarak, bunun yanında mayıs ayından itibaren de gündemlerinin ilave ikinci ana temasının da iş sağlığı ve güvenliği olduğunu açıkladı. Bununla ilgili startı yarın İstanbul'dan vereceklerini ama bugün burada bu konudaki bakış açılarını da paylaşmak istediklerini kaydeden Müezzinoğlu; "Medeniyet anlayışımız insanı yaşatmaktan yana ve temel felsefemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bir basamak daha ileri gidiyoruz AK Parti yönetimi anlayışı olarak insanı yücelt ki devlet yücelsin. Bu nedenle yanımızda çalışan, bize emanet gibi gelen çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği açısından işverenlerimizin duyarlılığını önemsiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki 4 ayda yoğun şekilde iş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışacağız ve iki konuyu öncelikliyoruz" diye konuştu.

"ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINI MİNİMİZE EDECEĞİZ"
Bakan Müezzinoğlu, ölümlü iş kazalarını minimize edecek bütün tedbirleri almaları gerektiğini de belirterek, "Bizim masa başında tedbir almamızdan daha önemlisi bu konuda topyekun duyarlılığımız esastır. Yoksa kanun çıkarmak ve cezai müeyyideler uygulamak başarı için yeterli değil. Başarı için anlamlı ve değerli olan, çalışan insanlarımızın iş sağlığı ile ilgili bilinçlenmesi, buna değer vermesi, alınan tedbirlerin bilinçli şekilde uygulanabilmesine yardımcı olması veya bunu bizzat kendisinin talep etmesidir. O nedenle burada ciddi düzeyde bir duyarlılık, işçimize de işverenimizi de yönlendiren bir çalışmayı başlatıyoruz. Önce bir duyarlılık kampanyası. İşverenlerimizle kendi canına, kendi yakınının canına, sağlığına verdiği değer gibi yanında çalışanlarının sağlığına ve yaşamına değer vermesini arzuluyoruz. Kampanya güçlü bir bilinçlendirme eğitimi ve güçlü bir duyarlılık üzerine kuruldu ve bütün sektörlerimizi özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki sektörlerdeki kitleyi duyarlılığa, bilinçli olmaya yönelik bir kampanya şeklinde yarın startını vermiş olacağız. Buradaki toplantıya inşaat sektörlerinden temsilcileri davet ettik. Ölümlü iş kazalarının en çok olduğu sektör, inşaat sektörü. Son iki günde rastladım, ama medyaya da yaygın şekilde inşaat sektöründe çatıda çalışanların tedbir olmadan çatının üzerinde gezdiğini, iskele üzerinde ip cambazı gibi tedbirsiz gezdiğini görüyoruz. Bu anlamda medyamızın yapıcı, bilinçlendirici, duyarlılığı arttırıcı kampanyasına da ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Bakan Müezzinoğlu, Siirt'e gitmek üzere kentten ayrıldı.
(Kadir Tunç/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
Emniyet uyardı: Akşam 7'den sonra kullanmayın
Öldürdü, intihar süsü verdi, gözyaşı döktü
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı
Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Bahçeli'den Taha Akyol'a sert tepki: Fikir dönekliğinin nişanesi!
Bahçeli'den Taha Akyol'a sert tepki: Fikir dönekliğinin nişanesi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama
Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
Emniyet uyardı: Akşam 7'den sonra kullanmayın
Emniyet uyardı: Akşam 7'den sonra kullanmayın
Öldürdü, intihar süsü verdi, gözyaşı döktü
Öldürdü, intihar süsü verdi, gözyaşı döktü
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı
Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
29 eskort sitesi yönetici yakalandı
29 eskort sitesi yönetici yakalandı
Eskişehirspor taraftarlarından pilot takıma ziyaret
Eskişehirspor taraftarlarından pilot takıma ziyaret
Müezzinoğlu: Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık
Müezzinoğlu: Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık
'ABD FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemeli'
'ABD FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemeli'
Siber güvenliği artıracak kararnameyi imzaladı
Siber güvenliği artıracak kararnameyi imzaladı
Takımı küme düşüren oyunculara 35 bin TL ceza
Takımı küme düşüren oyunculara 35 bin TL ceza

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English