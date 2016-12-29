29.12.2016 11:47 Müdür Sükan'dan Başkan Duymuş'a ziyaret

Emekliye ayrılan Marmara Kağıt Fabrikası Müdürü Erdal Sükan, Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u ziyaret etti. Emekliye ayrılan Marmara Kağıt Fabrikası Müdürü Erdal Sükan, Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette güncel konular görüşülürken Vezirhan ve Bilecik'in sanayisi hakkında da istişareler gerçekleştirildi. Başkan Duymuş ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "Kurulduğu günden bugüne beldemize her yönde önemli katkı sağlayan ülke genelinde sayılı kağıt fabrikalarından sayılan Marmara Kağıt A.Ş.'nin yıllarca genel müdürlüğünü yapmış, kağıt sektörünün duayen ismi Sayın Erdal Sükan bizleri ziyaret etti. Görevde olduğu sürede beldemize elinden gelen desteği gösteren ve geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılan sayın Erdal Sükan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında sağlık ve sıhhat diliyorum" ifadelerini kullandı.

