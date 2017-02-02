02.02.2017 09:35 Mübaşirlere tek tip kıyafet geliyor

Türkiye genelinde mübaşirlere giydirilecek tek tip takım elbise pilot il seçilen Bursa'da görücüye çıktı. Türkiye genelinde mübaşirlere giydirilecek tek tip takım elbise pilot il seçilen Bursa'da görücüye çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından alınan kararla mübaşirler için hazırlanan tek tip takım elbise giyiminde pilot il Bursa seçildi. Bursa, Sinop ve Ankara Ayaş'taki cezaevi iş yurtlarında mahkumlar tarafından üretilen ceket, gömlek, kravat, pantolon ve ayakkabılar mübaşirler tarafından sergilendi. Tek tek fotoğraflanan kıyafetler Adalet Bakanlığının onayına sunulacak. Kıyafetlerin kabul görmesi durumunda ilk olarak pilot il seçilen Bursa'daki 150 mübaşir tarafından Adalet Sarayları içerisindeki mahkeme salonları önünde giyimine başlanacak.

Adalet Bakanlığı tarafından pilot il seçilen Bursa'da E Tipi Cezaevi iş yurdu tarafından takım elbiselerin tasarımı 2 yıl önce planlandı. Kıyafetlerin Adalet Bakanlığınca kabul görmesi durumunda Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 6 bin mübaşir için üretimine yeniden başlanacak.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

