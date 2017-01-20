Muammer Güler için flaş karar!

Hrant Dink cinayeti davasında, eski içişleri bakanı ve dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, cinayetle ilgili İstanbul'un üzerindeki suçu başka yere yıkmak için kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, bütün amacın İstanbul'u sorumluluktan kurtarmak olduğunu savundu.

Yılmazer, kendisinin itibarsızlaştırılması için Ergenekon sanıklarının beraat ettirildiğini öne sürdü.

51 KİŞİ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Daha sonra tarafların taleplerini alan mahkeme heyeti, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan ile gazeteci Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.,

İHRAÇ EDİLEN MÜDÜRLER DE TANIK OLACAK

Tanık olarak çağrılan isimlerin arasında, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararları çıkarılan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürlerinden Ayhan Falakalı ve Recep Güven de bulunuyor.

Tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 6, 7, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdı.