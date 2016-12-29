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MTSO'nun 2017 yılı bütçesi 5 milyon TL olarak kabul edildi
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MTSO'nun 2017 yılı bütçesi 5 milyon TL olarak kabul edildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Sami Payza'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda odanın 5 milyon TL olarak belirlenen 2017 yılı bütçesi kabul edildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Sami Payza'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda odanın 5 milyon TL olarak belirlenen 2017 yılı bütçesi kabul edildi.

Yılın son meclis toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 2016 yılını değerlendirerek Malatya'nın 2016 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.

"Zaman bir araya gelme zamanı"

Konuşmasına İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen terör saldırılarına değinerek başlayan Erkoç, saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar dileyerek, "Bu hain terör saldırılarını şiddetle ve nefretle kınıyorum. Terör çirkin ve insanlık dışı yüzünü maalesef bir kez daha gösterdi. Olaylar hepimizin ciğerini yaktı ama birlik beraberliğimize göz dikenler asla hedeflerine ulaşamayacaklardır. Etrafımız ateş çemberi, inşallah bu ateş çemberi de bir gün sonlanacak ve ülkemiz yoluna devam edecek. Bu gün her zamankinden daha fazla birlikteliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Siyasi düşüncelerimiz ne olursa olsun, mezhepsel farklılıklarımız ne olursa olsun zaman bir araya gelme zamanı, zaman kucaklaşma zamanı. Ben inanıyorum ki bu ülke bu badireleri de atlatacak ve hedeflediği büyüklüğe erişecektir" diye konuştu.

"Can suyu niteliği taşıyor"

Erkoç, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ekonomik Koordinasyon Kurulunda açıklanan ekonomik tedbirler paketini son derece olumlu bulduklarını da ifade ederek, "Piyasalardaki nakit sıkışıklığının olduğu bir dönemde küçük ve orta ölçekli firmalarımıza sağlanan destekler can suyu niteliği taşıyor. Açıklanan önlemler paketi aynı zamanda ekonomik büyümeyi hızlandırmak için yeni yatırımların da yolunu açıyor. Bizler iş dünyası olarak 2017 yılına umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın ihracat rakamları

Konuşmasında Malatya'nın 2016 yılı ihracat rakamlarını da açıklayan Başkan Erkoç, Malatya'nın bu yılki ihracatının 311 milyon TL olduğunu ifade ederek, "Yılın ilk 11 ayında Malatya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.02 oranında artış göstererek toplam 11 aylık tutar 311 milyon 441 Dolar oldu. Malatya'nın 2015 yılındaki ilk 11 ayındaki ihracatı ise 296 milyon dolar olarak gerçekleşmişti" şeklinde konuştu.
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