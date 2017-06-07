Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
MS hastası Makbule hemşirenin feryadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

MS hastası Makbule hemşirenin feryadı

İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi MS hastası hemşire Makbule Bahar, kirasını ödeyemediği için bir hafta sonra evden taşınmak zorunda.

İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi MS hastası hemşire Makbule Bahar, kirasını ödeyemediği için bir hafta sonra evden taşınmak zorunda.
İzmir Bayraklı'da yaşayan 12 yaşında bir kız çocuğu sahibi Makbule Bahar (39), 13 sene Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hemşirelik yaptı. Bahar'a 2007 senesinde MS tanısı konuldu. MS'e; hipertansiyon, şeker, astım ve vertigo hastalıkları da eşlik etti. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan, günü yetmediği için malulen emekli de olamadığını belirten Bahar, aylarca kirasını ödeyemediği için bir hafta sonra evden atılacağını belirtti. Gözyaşları içerisinde yardım beklediğini söyleyen Makbule hemşire, evden atılacağı için acılarını bir nebze olsun hafifletecek ameliyatını da olamadığını ifade etti.

"UTANMAYACAĞIM, ÇADIR KURACAĞIM"
Acilen ameliyat olması gerektiğini kaydeden Makbule hemşire, "Kortizon aldığım için kemiklerim çürüyor. Sağ kalçam ve dizimden ameliyat olmam gerekiyor ama bir hafta içinde evden atılacağım için ameliyat da olamıyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle çalışıp para da kazanamıyorum. En sonunda çadır kuracağım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Utanmayacağım, çadır kuracağım. Biraz iş yapmaya kalksam yoruluyorum. Bacaklarım, kollarım titriyor. Elim ayağım tutmuyor, denge kayıplarım oluyor. 12 yaşında bir evladım var. Ona bakmakla yükümlüyüm. Hiçbir gelirim yok. MS tanısından sonra 2015 yılına kadar çalıştım. Özel hasta bakımına gidiyordum, pansumana gidiyordum. Bir şekilde işimi hallediyordum ama şu anda onu da yapamıyorum. Çocuğumu beslenme parası vermeden okula gönderdiğimi çok bilirim. Üç-dört gün kızıma makarna haşladığımı bilirim. Bakkalım veresiye vermese aç kalacağız" diye konuştu.

"ALLAH KİMSEYE DERMANSIZ DERT VERMESİN"
Şu anda belediyeden ve komşulardan gelen erzaklarla geçindiklerini dile getiren Makbule Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Duyarlı vatandaşlardan ve devletten yardım bekliyorum. Çocuğumu yetiştirme yurduna veremem. Canımı veririm, yetiştirme yurduna vermem. Allah kimseye dermansız dert vermesin. Ameliyat olsam da çalışma imkanım yok. Sadece ağrılarım biraz daha hafifleyecek."

"DOĞUM BORÇLANMASI YAPACAK PARA YOK"
MS hastası olması nedeniyle malulen emekli olması için bin 800 güne ihtiyacı olduğunu ifade eden Makbule hemşire, "Benim bin 60 günüm vardı. Bana 'doğum borçlanması yap, bin 800 güne tamamla' dediler ama ben ekmek bulamıyorum 13 bin lira nereden bulacağım? Malulen emekli olsam çocuğuma iyi kötü bakardım. Bu MS hastası bir annenin yalvarışı. Açık açık ölüm bekliyorum. Düşünün ki bir ağaç, kökü var ama içi çürüyor. Benim durumum da bu. Ben çalışmayan, uyuşuk biri değilim. Gider bulaşık yıkarım, çocuğumu aç yatırmam ama 2015'ten sonra üst üste sağlık sorunum ve parasızlık nedeniyle başımıza bunlar geldi" dedi.

"O HEM ANNEM HEM DE BABAM"
Makbule hemşirenin kızı S.M. ise "Annemin bir an önce ameliyat olup acısının biraz hafiflemesini istiyorum. Her çocuk annesini yanında ister. Benim babam yok ama annem var. O hem annem hem de babam. Bize destek olsunlar. Annem o ilaçları benim için alıyor. Benim yanımda olabilmek, bana bakabilmek için tedavi istiyor. 3-4 sene önce bu durumda değildik. Kimse bu durumda olmayı istemez. Bir haftaya evden çıkmamız gerekiyor. Kirayı ödeyemediğimiz için evden çıkmamız lazım" diye konuştu.
(Ceren Atmaca - Halil Karahan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yoğun sis zincirleme kazaya yol açtı
3 aylık maaşını çekip babasını öldürmek için tüfek almış
Bitlis'te 139 adet bronz sikke ele geçirildi
Van'da çatışma: 1 şehit
Yılmaz Vural'ın acı günü
Ay'ı izlemek 1 TL
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan kovdu
Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan kovdu
Atilla Taş ve 13 isme istenen ceza belli oldu
Atilla Taş ve 13 isme istenen ceza belli oldu
Katar'dan diplomatik krizle ilgili açıklama
Katar'dan diplomatik krizle ilgili açıklama
Başbakan'dan ABD'ye Rakka resti
Başbakan'dan ABD'ye Rakka resti
Bahçeli: Yeni bir darbe olursa...
Bahçeli: Yeni bir darbe olursa...
Zamlı emekli maaşları listesi 2017
Zamlı emekli maaşları listesi 2017
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yoğun sis zincirleme kazaya yol açtı
Yoğun sis zincirleme kazaya yol açtı
3 aylık maaşını çekip babasını öldürmek için tüfek almış
3 aylık maaşını çekip babasını öldürmek için tüfek almış
Bitlis'te 139 adet bronz sikke ele geçirildi
Bitlis'te 139 adet bronz sikke ele geçirildi
Van'da çatışma: 1 şehit
Van'da çatışma: 1 şehit
Yılmaz Vural'ın acı günü
Yılmaz Vural'ın acı günü
Ay'ı izlemek 1 TL
Ay'ı izlemek 1 TL
İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
3 oyuncuyla yollar ayrılıyor
3 oyuncuyla yollar ayrılıyor
Gülde sezon uzadı, rekolte arttı
Gülde sezon uzadı, rekolte arttı
Galatasaraylı yıldızdan hayranına duygulandıran sürpriz
Galatasaraylı yıldızdan hayranına duygulandıran sürpriz
Suriye sınırında duvar yapımı hızla sürüyor
Suriye sınırında duvar yapımı hızla sürüyor
MS hastası Makbule hemşirenin feryadı
MS hastası Makbule hemşirenin feryadı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English