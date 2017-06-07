MS hastası Makbule hemşirenin feryadı

İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi MS hastası hemşire Makbule Bahar, kirasını ödeyemediği için bir hafta sonra evden taşınmak zorunda.

İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi MS hastası hemşire Makbule Bahar, kirasını ödeyemediği için bir hafta sonra evden taşınmak zorunda.

İzmir Bayraklı'da yaşayan 12 yaşında bir kız çocuğu sahibi Makbule Bahar (39), 13 sene Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hemşirelik yaptı. Bahar'a 2007 senesinde MS tanısı konuldu. MS'e; hipertansiyon, şeker, astım ve vertigo hastalıkları da eşlik etti. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan, günü yetmediği için malulen emekli de olamadığını belirten Bahar, aylarca kirasını ödeyemediği için bir hafta sonra evden atılacağını belirtti. Gözyaşları içerisinde yardım beklediğini söyleyen Makbule hemşire, evden atılacağı için acılarını bir nebze olsun hafifletecek ameliyatını da olamadığını ifade etti.



"UTANMAYACAĞIM, ÇADIR KURACAĞIM"

Acilen ameliyat olması gerektiğini kaydeden Makbule hemşire, "Kortizon aldığım için kemiklerim çürüyor. Sağ kalçam ve dizimden ameliyat olmam gerekiyor ama bir hafta içinde evden atılacağım için ameliyat da olamıyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle çalışıp para da kazanamıyorum. En sonunda çadır kuracağım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Utanmayacağım, çadır kuracağım. Biraz iş yapmaya kalksam yoruluyorum. Bacaklarım, kollarım titriyor. Elim ayağım tutmuyor, denge kayıplarım oluyor. 12 yaşında bir evladım var. Ona bakmakla yükümlüyüm. Hiçbir gelirim yok. MS tanısından sonra 2015 yılına kadar çalıştım. Özel hasta bakımına gidiyordum, pansumana gidiyordum. Bir şekilde işimi hallediyordum ama şu anda onu da yapamıyorum. Çocuğumu beslenme parası vermeden okula gönderdiğimi çok bilirim. Üç-dört gün kızıma makarna haşladığımı bilirim. Bakkalım veresiye vermese aç kalacağız" diye konuştu.



"ALLAH KİMSEYE DERMANSIZ DERT VERMESİN"

Şu anda belediyeden ve komşulardan gelen erzaklarla geçindiklerini dile getiren Makbule Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Duyarlı vatandaşlardan ve devletten yardım bekliyorum. Çocuğumu yetiştirme yurduna veremem. Canımı veririm, yetiştirme yurduna vermem. Allah kimseye dermansız dert vermesin. Ameliyat olsam da çalışma imkanım yok. Sadece ağrılarım biraz daha hafifleyecek."



"DOĞUM BORÇLANMASI YAPACAK PARA YOK"

MS hastası olması nedeniyle malulen emekli olması için bin 800 güne ihtiyacı olduğunu ifade eden Makbule hemşire, "Benim bin 60 günüm vardı. Bana 'doğum borçlanması yap, bin 800 güne tamamla' dediler ama ben ekmek bulamıyorum 13 bin lira nereden bulacağım? Malulen emekli olsam çocuğuma iyi kötü bakardım. Bu MS hastası bir annenin yalvarışı. Açık açık ölüm bekliyorum. Düşünün ki bir ağaç, kökü var ama içi çürüyor. Benim durumum da bu. Ben çalışmayan, uyuşuk biri değilim. Gider bulaşık yıkarım, çocuğumu aç yatırmam ama 2015'ten sonra üst üste sağlık sorunum ve parasızlık nedeniyle başımıza bunlar geldi" dedi.



"O HEM ANNEM HEM DE BABAM"

Makbule hemşirenin kızı S.M. ise "Annemin bir an önce ameliyat olup acısının biraz hafiflemesini istiyorum. Her çocuk annesini yanında ister. Benim babam yok ama annem var. O hem annem hem de babam. Bize destek olsunlar. Annem o ilaçları benim için alıyor. Benim yanımda olabilmek, bana bakabilmek için tedavi istiyor. 3-4 sene önce bu durumda değildik. Kimse bu durumda olmayı istemez. Bir haftaya evden çıkmamız gerekiyor. Kirayı ödeyemediğimiz için evden çıkmamız lazım" diye konuştu.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan /İHA)