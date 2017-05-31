MS hastalığına işaret eden 6 belirtiye dikkat

Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, MS hastalığının genellikle genç erişkinlerde görüldüğüne dikkat çekerek, 'Kişiye göre farklı belirtiler gözlenen MS için erken tanı çok önemli. Yorgunluk, halsizlik, görme kaybı, baş dönmesi, uyuşma, elektriklenme gibi sorunların 24 saatten uzun sürmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor' dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, MS hastalığının genellikle genç erişkinlerde görüldüğüne dikkat çekerek, "Kişiye göre farklı belirtiler gözlenen MS için erken tanı çok önemli. Yorgunluk, halsizlik, görme kaybı, baş dönmesi, uyuşma, elektriklenme gibi sorunların 24 saatten uzun sürmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor" dedi.

Ataklar şeklinde devam eden kronik bir hastalık olan Multipl Skleroz'un (MS) genellikle genç erişkinlerde görüldüğünü söyleyen Dr. Esra Mıhçıoğlu, "İstatistiklere göre ülkemizde 40 bin MS'li bulunuyor. 20 ila 40 yaşlarında daha sık ortaya çıkan bu rahatsızlık kadınlarda iki kat fazla görülüyor. Kişiye göre farklı belirtiler gözlenen MS için erken tanı çok önemli. Yorgunluk, halsizlik, görme kaybı, baş dönmesi, uyuşma, elektriklenme gibi sorunların 24 saatten uzun sürmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"MS, ERKEN TANI VE DORU TEDAVİYLE KONTROL EDİLEBİLİYOR"

"Multipl Skleroz, vücudumuzu dışarıdan gelen zararlara karşı korumakla görevli olan bağışıklık sisteminin değişik nedenlerle beyin ve omurilikteki akson denilen sinir liflerine ve onları çevreleyen miyelin adı verilen kılıfa zarar vermesi sonucu ortaya çıkan bir bağışıklık sistemi hastalığı" diyen Dr. Mıhçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaygın olarak genç erişkinlerde ortaya çıkıyor ve genellikle alevlenmeler, düzelmeler şeklinde seyrediyor. Özellikle hastalığın başlangıç evresinde belirtilerin kendiliğinden geçmesi nedeniyle hastalar hekime başvurmakta ve dolayısıyla tanı almakta geç kalınıyor. Fakat MS, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol edilebiliyor. MS'in neden ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi olmasa da Lyme hastalığı, genetik bozukluklar, enfeksiyonlar, B12 eksikliği, sigara kullanımı ve stres tetikleyici nedenler arasında bulunuyor. MS belirtileri uyuşukluk, ağrı ve yürüme problemlerine kadar değişkenlik gösterebiliyor. Hastalarda baş dönmesi, dengesizlik, kollarda ve bacaklarda uyuşukluk, denge kaybı, görme kaybı ve çift görme, cinsel isteksizlik, idrar kaçırma gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu belirtilerden bir ya da birkaçı 24 saatten uzun sürüyorsa erken tanı alabilmek için mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulması gerekiyor."



"HASTALIĞIN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDEKİ TEDAVİLERİN HASTALIĞIN GİDİŞATINI ETKİLEDİĞİ UNUTULMAMALI"

MS'in tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Dr. Mıhçıoğlu, "Bugün hem hastalığın daha kötüye gitmesine engel olacak hem de alevlenmeleri yatıştıracak birçok ilaç tedavide kullanılıyor. Bununla birlikte fizik tedavi gibi farklı rehabilitasyon türleri de hastanın ev ve iş hayatında yardımcı olabiliyor. MS hastaları, şikayetlerinin ortadan kalkması durumunda ya da kendince tedavinin işe yaramadığı düşüncesiyle tedaviyi bırakıyorlar. Özellikle hastalığın başlangıç dönemindeki bu tedavilerin hastalığın gidişatını etkilediği unutulmamalı. Ve her ne sebeple olursa olsun hekimle görüşmeden ilaç tedavisi kesinlikle bırakılmamalı. MS, kronik bir hastalık olduğundan hem kaliteli uzun bir yaşam hem de atakların önüne geçebilmek için egzersiz önemli bir yardımcı. Özellikle aerobik egzersiz, enerji verdiği gibi kişinin bedenen ve ruhen daha güçlü hissetmesini sağlıyor. Günlük aktiviteleri yapmak konusunda da yardımcı olan egzersiz, zayıf kasların neden olduğu problemleri önleyebiliyor, mesane ve bağırsak problemlerinin çözümüne de destek sağlıyor" diye konuştu.



"MS, ÇOCUKS AHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL"

MS'li hastaların en fazla merak ettikleri konulardan birinin de hastalığın cinsel yaşamları üzerinde etkisi olup olmadığı hakkında olduğuna dikkat çeken Dr. Mıhçıoğlu, "Hastalığın cinsel isteği etkileme ihtimali var, libidonun düşmesine veya cinsel tatmin sorunları yaşanmasına neden olabiliyor. Bu konuda hastalara ilaç veya terapi yoluyla yardım edilebiliyor. Olası cinsel sorunlara rağmen MS çocuk sahibi olabilme yeteneğini etkilemez. MS konusunda hastanın ve çevresinin doğru bilgilere sahip olması, ömür boyu süren bu hastalıkla savaşacak gücü bulması kaliteli bir yaşam için son derece önem taşıyor. Türkiye'de bu konuda çalışan hasta dernekleri hem topluma hem de hastalara MS'i tanıtmaya çalışıyor. Herhangi bir sosyal desteğe ihtiyacı olanlar bu derneklerden de yardım alabilirler" açıklamasında bulundu.

(Goncagül Özcan/İHA)