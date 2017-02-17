Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. arasında Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında; MPT-76 İmalat Sözleşmesi imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. arasında Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında; MPT-76 İmalat Sözleşmesi imzalandı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yürütülmekte olan Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında; MPT-76 İmalat Sözleşmesi, Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. ile Müsteşarlık arasında imzalandı. Sözleşme Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in katılımıyla imzalandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine teslim edilecek, MPT-76'nın tedarik edilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, 10 bin adet MPT-76 üretilecek.

Tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri tamamen millî imkânlarla gerçekleştirilmiş olan MPT-76'nın seri üretim döneminde, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hafif silah ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

