Mozambik'e IMF'den kurtuluş reçetesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile yaptığı görüşmeye ilişkin, 'IMF noktasındaki düşüncelerimi paylaştım, bizim nasıl sıyrıldığımızı anlattım' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "IMF noktasındaki düşüncelerimi paylaştım, bizim nasıl sıyrıldığımızı anlattım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Mozambik'te temaslarına devam ediyor. Erdoğan, temasları kapsamında Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile bir araya geldi. görüşme de iki ülke arasındaki siyasi, sosyal, kültüre, ekonomi, ticari ilişkiler ele alındı. Erdoğan ve Nyusi daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, Mozambik'in yaşadığı güçlüklerin geçici olduğunu düşündüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte Mozambik'in yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, görüşmede mevkidaşıyla, özellikle Türkiye'nin ekonomi alanında edindiği tecrübeleri paylaştığını, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin IMF'ye 23.5 milyar dolar borcu olduğunu ama bunu sıfırladığını belirterek, "Özellikle IMF noktasındaki görüşlerimizi paylaştım çünkü Mozambik'in de 1.5 milyar borcu olduğunu öğrendim. Faiz sarmalında da olduğunu gördüğüm için bizim nasıl sıyrıldığımızı anlattım" dedi.

Erdoğan, 'dostum' diye hitap ettiği Niyusi ile Fetullahçı terör örgütüyle mücadele konusunu görüştüklerini de ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik" diye konuştu.

