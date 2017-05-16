Motosikletten silahlı saldırı: 2 yaralı

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı Bridgeport şehrinde motosikletten gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı Bridgeport şehrinde motosikletten gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Parktaki basketbol sahasına yaklaşan motosikletli, sahada basketbol oynayan gruba ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.
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