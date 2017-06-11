Motosiklette tehlikeli şov !

Motosikletteki tehlikeli şov, böyle görüntülendi. İstanbul Sarıyer'de bir şahsın, seyir halindeyken motosikletin ön kısmına ayaklarını uzattığı görüldü. Kendi hayatını ve trafikteki diğer insanların hayatlarını hiçe sayan şahıs, bir süre böyle gitti. Görüntülendiğini fark ettiğinde ise gaza basıp uzaklaştı.
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