Motosiklette koyunla seyahat

Adana'da iki kişi motosiklette kucaklarına aldıkları koyun ile yolculuk yaptı.

Adana'da iki kişi motosiklette kucaklarına aldıkları koyun ile yolculuk yaptı.

Çukurova ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında çekilen görüntülerde bir motosikletteki kasksız sürücü hızla giderken, arkada oturan kişinin ise kucağına aldığı koyun ile yolculuk yaptığı görülüyor. Hem trafiği hem de hayvan hayatının tehlikeye atıldığı video internette yoğun ilgi görüyor.

(Umutcan İşledici /İHA)