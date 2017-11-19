19.11.2017 12:25 Motosiklette koyun var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletiyle koyun taşıyan kişi, görenleri şaşırttı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletiyle koyun taşıyan kişi, görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sürücü, koyunu motosikleti ile götürmeye çalıştı. Şahıs çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kafası ve kuyruğu yere sürtünen ve her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan koyunu daha fazla götürmeyi başaramayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında durmak zorunda kaldı.

(Şinasi İnan / İHA)

