Motosikletli trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Motosikletli trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Avustralya'da kaydedilen görüntülerde, bir grup motosikletinin trenle karşı karşıya geldiği görülüyor.

Bu sırada motosikletiyle birlikte raylarda bulunan sürücü, kendini son anda kenara atıyor.

Sürücünün ölümden son anda kurtulduğu kazada, motosiklet trenin altında kalırken, o anlar trenin kamerasına böyle yansıyor.

