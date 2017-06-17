Kırmızı ışıkta geçen motosikletli metrelerce uçtu.
Kırmızı ışıkta geçen motosikletli metrelerce uçtu. Korkunç kaza Rusya'da meydana geldi.Kırmızı ışığa aldırmadan yoluna devam eden motosikletli, yola çıkan otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosikletli taklalar atarak metrelerce uçarken o anlar güvenlik kamerasında anbean beyle kaydedildi.
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