Motosikletli metrelerce hava uçtu

Rusya'da aşırı hız yapan motosikletli ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Rusya'da aşırı hız yapan motosikletli ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli metrelerce havaya uçup yere çakıldı. Otomobil ise ters döndü. Korkunç kazada her iki sürücünün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

