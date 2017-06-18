Polis aracıyla çarpışan motosikletli havada defalarca takla attı.
Polis aracıyla çarpışan motosikletli havada defalarca takla attı. Brezilya'da kaydedilen görüntülerde, bir motosikletin polis aracıyla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Metrelerce havalanan motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attıktan sonra yere çakılıyor. Yerde hareketsiz kalan adamın yardımına çarpıştığı araçtaki polisler koşuyor. Polis memurları, şahsı araçlarıyla hastaneye götürürken o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydediliyor. (İHA
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