Motosikletli havada defalarca takla attı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2 otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada defalarca takla attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2 otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada defalarca takla attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devrek yol ayrımı mevkiinden şehir merkezi istikametine giden İsmail Yeşilusta (35) idaresindeki 67 TJ 562 plakalı motosiklet bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet önce İrfan Koç idaresinde ki 67 T 8118 plakalı ticari taksiye, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralı olarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin ticari taksiye sağından çarptığı arından da park halindeki otomobile çarptıktan sonra sürücüsünün havada taklalar attığı görülüyor.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayati tehlikeyi atlatırken, tedavisi ise sürüyor.

(Vedat Kılıç/İHA)