Motosikletli dumana boğuldu. İlginç olay Çin'de meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde iki kamyonun dar bir yolda yan yana geçmeye çalıştığı görülüyor. Bir motosikletli ise yoluna devam etmek için kamyonun arkasında bekliyor. Ancak karşı yönden gelen kamyonun şoförü gaza basıyor ve egzozundan yoğun duman çıkıyor. Talihsiz motosiklet sürücüsüyse adeta dumanın içinde kayboluyor.
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