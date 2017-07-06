Motosikletli boğanın boynuz darbesiyle yere çakıldı
Seyir halindeki motosikletli boğanın boynuz darbesiyle yere çakıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Seyir halindeki motosikletli boğanın boynuz darbesiyle yere çakıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Hindistan'da trafikte ilerleyen motosikletli, yol kenarındaki iki boğadan birinin hedefi oldu. İlk motosikletliyi teğet geçen boğa, ikincisini boynuz darbesiyle yere yıktı. Kafasını refüjün kenarına çarpan sürücünün akıbeti bilinmiyor.
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