17.11.2017 14:14 Motosikletli bebek arabasına böyle çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan annesinin ittiği bebek arabasına çarptı. Çarpma anı motosiklet sürücüsünün kaskına taktığı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan annesinin ittiği bebek arabasına çarptı. Çarpma anı motosiklet sürücüsünün kaskına taktığı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre Gebze'de seyir halinde olan bir motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan annesinin ittiği bebek arabasını fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düştü. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen bebek ve annesinin yanına koşarak yardım ettiler. Bu esnada yaşananları izleyen motor sürücüsü uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadı. Daha sonra sürücü kadın ve çocuğunun yanına giderek durumlarını sordu. Yerdeki yağdan dolayı duramadığını söyleyen sürücü, kadından özür diledi. Kadın ise kendisinin de hatalı olduğunu, yola bakmadan çıktığını ifade etti. Yaşanan kaza sonrasında korkan bebek annesine sıkı sıkı sarıldı.

(Uğur Konuk /İHA)

