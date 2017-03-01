Motosikletler böyle çarpıştı, sürücüler ağır şekilde yaralandı.
Motosikletler böyle çarpıştı, sürücüler ağır şekilde yaralandı. Görüntüler Çin'den. Sıkışan trafikte güvenlik şeridini kullanan bir motosiklet, dönüş yapan diğer motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilirken, sürücüler de yere savruldu. Feci kazada 2 sürücü de ağır şekilde yaralandı.
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