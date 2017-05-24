Motosikletler birbirine girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüleri kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybederken, motosikletlerden birinin arkasında bulunan bir kişide ağır yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüleri kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybederken, motosikletlerden birinin arkasında bulunan bir kişide ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; saat 21.00 sıralarında Ayvalık Meslek Yüksek Okulu önünden Edremit istikametine gitmekte olan Burak Güler (27) idaresindeki 10 BS 641 plakalı motosiklet, henüz plakası öğrenilemeyen aynı yönden gelen Ceyhun Tura (18) yönetimindeki motosiklete sol tarafından büyük bir süratle çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüleri Ceyhun Tura ve Burak Güler ve motosikletin arkasında bulunan Kaan Sedef (18) ağır yaralandı.

Kaza mahallinin bir anda can pazarına döndüğü olayda ambulansların olay yerine 20 dakikalık bir gecikmeyle geldiği iddia edilirken, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tura ve Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Ağır yaralanan Kaan Sedef'in de sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Suat Salgın/İHA)