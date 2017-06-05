Motosikletle kapı sevkıyatı !

Kilis'te bir motosiklet ile yapılan kapı sevkıyatı, tehlikeli ve ilginç görüntülere neden oldu

Kilis'te bir motosiklet ile yapılan kapı sevkıyatı, tehlikeli ve ilginç görüntülere neden oldu

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, motosikletler sık sık eşya taşımakta kullanılıyor. son olarak objektiflere yakalanan motosikletle sevkıyat, görenleri şaşırtıyor. Sürücünün arkasında kişi kapıyı tutarken, kapının monte edileceği tahta kasa ise motosikletin ayakların konulduğu kısma yatırılması dikkat çekti. Tehlikeye aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, çevredeki sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında yolculuğunu sürdürdü.

Trafiğin hızlı aktığı yolda, kapı taşıyan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcuların kask takmadığı görüldü.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)