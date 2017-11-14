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Motosikletle gelip motosiklet çaldılar
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Motosikletle gelip motosiklet çaldılar

İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde park halindeki motosikletin kilidini kırarak çalan hırsızlar kameralara yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde park halindeki motosikletin kilidini kırarak çalan hırsızlar kameralara yakalandı.
Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. 11 Kasım Cumartesi gecesi motosiklet üzerinde ilerleyen 2 hırsız, bir binanın önünde duran motosikleti gözlerine kestirdi. Motosikletin direksiyon kilidini 3 dakika içerisinde kıran hırsızlar motosikletle birlikte kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklet üzerinde ilerleyen iki hırsızın, park halindeki bir motosikleti gözlerine kestirerek durdukları görülüyor. Hırsızlardan biri bir süre etrafı kolaçan ediyor. Daha sonra motosikletin kilidini kırmaya çalışan şahsın zaman zaman etrafı kolaçan etmeye devam ettiği görülüyor. Bu sırada diğer hırsızın ise, olay yerine geldikleri motosiklet üzerinde beklediği kameralara yansıyor. Kısa süre içerisinde motosikletin kilidini kırmayı başaran hırsızın motosikleti sürükleyerek açıldığı arkadaşının ise olay yerine geldikleri motosikletle ilerlediği görüntülere yansıyor.

"BİR AY ARAYLA İKİNCİ MOTORUM ÇALINDI"
Bir ay arayla ikinci motorunun çalındığını belirten Harun Kutay, "İlk olarak motorum çalındı. Aradan bir ay geçtikten sonra ikinci kez motorumu çaldılar. Bunlar motorcu çetesi. Sanayi Mahallesi'nde takılıyorlar, yerleri belli. Dün tespit ettim. Polisi aradım, 2 saat sonra geldiler ancak içeri girmediler. İçeride iki tane pitbull cinsi köpek ve pompalı tüfekli şahıslar vardı. Motorumun içeride olmasına rağmen bir şey yapamadık" diyerek yaşanan hırsızlık olayına tepki gösterdi.

"BU ÇETEYE YETKİLİLERİN MÜDAHALE ETMESİNİ İSTİYORUM"
Yaşanan hırsızlıkların bir çete tarafından yapıldığını iddia eden Kutay, "Gece saat 03.00 sıralarında kasklı 4 kişi geliyor. İkisi önden gelerek etrafı kolaçan ediyor. Ardından gelen iki kişi direksiyon kilidini kırarak motoru alıp gidiyorlar. Bu hırsızlık olayı sürekli oluyor. Dediğim gibi bir çete var. Bu çeteye yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istiyorum. Biz vatandaş olarak bunların kim olduğunu biliyoruz ancak emniyet yetkililerimiz biraz yavaş davranıyor, önlemini almıyor" ifadelerini kullanarak yetkililerden yardım istedi.
(Oğuzcan Yazar /İHA)
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