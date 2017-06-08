Motosikletin yaptığı kaza kamerada

İstanbul Fatih'te önündeki motosiklet sürücüsünün yola çıkmasına aldanan motosikletli, hızla yola çıkınca kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Fatih'te önündeki motosiklet sürücüsünün yola çıkmasına aldanan motosikletli, hızla yola çıkınca kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz gün meydana geldi. Ara sokakta seyir haline olan bir motosikletli genç ana yola çıkacağı sırada önündeki motosikletlinin de ana yola hızla girmesine aldanarak, hızla yola girdi. Dikkatsiz davranıp gaza basan sürücü ana yolda seyir halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücünün yardımına çarptığı araçta ve çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan genç, çevredeki vatandaşlar ve çarptığı araçtaki kişilerin yardımıyla yere devrilen motosikletini kaldırıp, yoluna devam etti.

Yaşanan o anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ana yol çıkışına geldiğinde aniden gaza basan motosikletlinin, seyir halindeki araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yere devriliyor. Daha sonra çevredeki vatandaşlar ve çarptığı aracın içerisinde bulunan kişilerin yardım ettiği görülüyor. Bu sırada motosikletli genç, kendisine yardım edenlere, "Önümdeki motosikleti geçince ben de geçeyim dedim. Ondan kaza yaptım" dedi. Gencin, devrilen motosikleti yardıma gelen kişilerle birlikte kaldırıp, yoluna devam ettiği görülüyor.

