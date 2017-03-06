Motosiklete 8 kişi bindiler

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir motosiklete 8 kişi binen gençler objektiflere yakalandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir motosiklete 8 kişi binen gençler objektiflere yakalandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklete 8 kişi binen gençler ölüme adeta davetiye çıkartıyor. Motosikleti servise çeviren gençler hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ediyor. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Beyköy Mahallesi'ne giden gençlerin tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı. Karşı yönden gelen araçların uyarılarını da dikkate almayarak seyahatlerine devam eden gençler, servis parası vermemek için motosiklete 8 kişi bindiklerini söylediler. Bu şekilde yollarına devam eden gençler belli bir süre sonra gözden kayboldu. (Özcan Saraç / İHA)
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