Motosiklete 8 kişi bindiler

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir motosiklete 8 kişi binen gençler objektiflere yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir motosiklete 8 kişi binen gençler objektiflere yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklete 8 kişi binen gençler ölüme adeta davetiye çıkartıyor. Motosikleti servise çeviren gençler hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ediyor. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Beyköy Mahallesi'ne giden gençlerin tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı. Karşı yönden gelen araçların uyarılarını da dikkate almayarak seyahatlerine devam eden gençler, servis parası vermemek için motosiklete 8 kişi bindiklerini söylediler.

Bu şekilde yollarına devam eden gençler belli bir süre sonra gözden kayboldu.

(Özcan Saraç / İHA)