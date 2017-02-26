Motosiklete 5 kişi bindiler

İstanbul Sultanbeyli'de kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 5 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, yüreklere ağza getirdi.
İstanbul Sultanbeyli'de kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 5 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, yüreklere ağza getirdi. Sultanbeyli'de akşam saatlerinde işlek bir caddede bir motosiklete binen 5 genç, yürekleri ağza getirdi. Kendilerini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen motosiklete binen gençler, trafiğe çıktı. Cadde üzerinde harekete geçen gençler, kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklet üzerinde giderek, bir süre sonra gözden kayboldu. (Doğan Can Cesur / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.