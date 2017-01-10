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Motosikletçilerden trafik polislerine anlamlı ziyaret
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Motosikletçilerden trafik polislerine anlamlı ziyaret

Mersin'de bir grup motosiklet tutkunu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, İzmir'deki hain saldırıda teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca mücadele edip şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin için taziyede bulundu. Motosiklet tutkunları ayrıca trafik polislerine karanfil ve gül dağıtarak moral verdi.

Mersin'de bir grup motosiklet tutkunu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, İzmir'deki hain saldırıda teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca mücadele edip şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin için taziyede bulundu. Motosiklet tutkunları ayrıca trafik polislerine karanfil ve gül dağıtarak moral verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Temsilcisi Yusuf Güder, Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Ganim Umu, Türk Chopper Mersin Kulübü Başkanı Faruk Erek ve motosiklet kulübü üyeleri, Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polislere gül ve karanfil dağıttı. Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürü Serdar Yavuz ve Mersin Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Deniz Ünsal tarafından karşılanan motosiklet kulübü üyeleri, teröre karşı birlik mesajı verdi.

"Her daim polis ve askerimizin yanındayız"

Grup adına konuşan TMF Temsilcisi Yusuf Güder, iki tekere gönül verenlerin her daim polisin ve askerin yanında olduklarını belirtti. Güder, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev alan her polisin Fethi Sekin ile aynı üniformayı taşıdığına dikkat çekerek, "Siz değerli polislerimizi ziyaret etmek ve her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek amacıyla burada toplandık. Unutmayın ki hiçbir güç bizleri ayrıştıramayacak. Aksine ülkemizde yaşanan terör olayları birbirimize daha sıkı kenetlenmemizi sağlayacaktır. Biz, halk arasında iki tekere gönül verenler olarak biliniriz ancak öncesinde biz vatana gönül verenleriz. Bütün polis ve askerimizin her zaman yanında ve devletimizin her daim emrinde olacağız" dedi.

Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Ganim Umu ise polislere yapmış oldukları fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Bir kez daha görüyoruz ki polisimiz dimdik ayakta, moralleri oldukça yüksek. Bizlerin, yani Türk milletinin kahraman polislerimizin arkalarında olduğunu hissetmek onlara daha çok güç veriyor. Ülkemizde yaşanan hain terör saldırıları bizleri birbirimize daha sıkı kenetliyor. Polis, asker ve millet olarak kenetlenmiş durumdayız. Polisimizin ve askerimizin yanında iki teker gönüllüleri olarak olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamadılar ve ulaşamayacaklardır"

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Deniz Ünsal da ziyaretlerinden dolayı motosiklet kulübü üyelerine teşekkür ederek, "İzmir'de düzenlenen hain saldırıda kaybettiğimiz kardeşimiz Fethi Sekin gibi motosiklet kullanan ve her daim yanımızda olan motosiklete gönül vermiş dostlarımızı yanımızda görmek, bizleri daha da onurlandırmış, gücümüze güç katmıştır. Terör örgütleriyle canımız pahasına mücadele ediyoruz. Bilindiği gibi bu acı olayın üzerinden henüz 1 hafta bile geçmedi. Fethi Sekin kardeşimiz İzmir Adliyesi'nde kahramanca kendi canını ortaya atarak vatandaşlarımızın, devletimizin bekası için canını verdi. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Türk Polis Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişe baktığımız zaman destanlarla doludur. Çok sayıda meslektaşımız bu vatan için, toprak için, gördüğünüz bayrak için canını vermiştir. Yeri geldiği zaman canımızı bizde vatan için, toprak için, canımızı seve seve vermeye hazırız. Ülkemizi bölmeye çalışan hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamadılar ve ulaşamayacaklardır. Bunun sebebi de sizler gibi devletinin, milletinin yanında olan polis dostu, asker dostu kardeşlerimiz olduğu içindir. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum ve desteğinizi her zaman vereceğinizi biliyorum ve eminim" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda motosiklet gönüllüleri trafik polislerine gül ve karanfil dağıtarak, onlara moral verdi.
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