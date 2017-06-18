Motosiklet yaşlı adama böyle çarptı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanarak yere savrulan adam yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanarak yere savrulan adam yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde dolaşan Zafer Erkut, bir süre sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Erkut bir süre sonra araçlara kırmızı ışığın yanmasını beklemeden karşıya geçmek istedi. O esnada süratli gelen 34 FT 577 plakalı motosikletin sürücüsü, yaşlı adama çarptı. Erkut çarpmanın etkisiyle havalanarak yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yara aldığı öğrenilen Erkut'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur / İHA)