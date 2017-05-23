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Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü
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Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde kavşakta dönüş yapmak isteyen tıra çarpan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Menderes ilçesinde kavşakta dönüş yapmak isteyen tıra çarpan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Aydın karayolu Kısıkköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü S. idaresindeki 35 DZ 462 plakalı tır, Gaziemir istikametinden Torbalı yönüne seyrederken sola dönüş yapmak için Kısıkköy Kavşağı'na girdi. Bu sırada tırın arkasında aynı istikamette ilerleyen Özgür Hacısüleyman (44) yönetimindeki 35 FL 432 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Talihsiz sürücü, ambulansla kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacısüleyman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Tır sürücüsü Şükrü S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Halil İbrahim Karabıyık /İHA)

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