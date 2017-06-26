Tayland'da motosiklet, otomobilden inen şahsa çarptı.
Tayland'da motosiklet, otomobilden inen şahsa çarptı. Feci kazada şahıs ve motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, dehşet anlarıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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