Motosiklet otobüs durağına daldı: 5 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan motosiklet otobüs durağına daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Adana'da kontrolden çıkan motosiklet otobüs durağına daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Tuğrul Yılmaz yönetimindeki 07 GKE 50 plakalı motosikletin arkasında yolculuk eden kadın motosikletten düştü. Kadının motosikletten düşmesiyle sürücü Tuğrul Yılmaz kontrolünü kaybederek otobüs durağında bekleyen 3 kişiye çarptı. Kazada durakta bekleyen 3 kişi ile motosiklet sürücüsü Tuğrul Yılmaz da yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)