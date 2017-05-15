Motosiklet kazası kamerada

Eyüp'te iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen sürücü motosiklete çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Eyüp'te iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen sürücü motosiklete çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, Eyüp Rami Kışla Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Motosikletini park ettiği otoparktan çıkartan sürücü ana yola çıktı.Motosikletli genç arkadaşıyla birlikte yeşil ışığın yanmasını bekledi. Sarı ışık yanar yanmaz araçlarla birlikte hareket eden motosikletliye kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir araç hızla çarptı. Kaza sonrası motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü yara almadan kazayı atlatırken, motosikletin arkasında seyahat eden kişi ise yaralandı. Kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına da saniye saniye yansıdı.

