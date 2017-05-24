Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Sivas'ta meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına takıldı.

Sivas'ta meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına takıldı.

Sivas'ta bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alına motosiklet kazasında ilginç görüntüler oluştu. Unualak Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken duramayan önündeki aracın tamponuna çarpan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybedip kaldırıma çıktı. Genç sürücü bir iş yerinin vitrin camına çarpmak üzereyken devrilerek kazayı yara almadan kurtuldu. Kendisi ayağa kalkan şaşkın sürücü bir süre kazanın nasıl gerçekleşmeye anlamaya çalıştı.

(Hakan Kaleli/İHA)