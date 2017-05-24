Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Sivas'ta meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına takıldı.
Sivas'ta meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına takıldı. Sivas'ta bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alına motosiklet kazasında ilginç görüntüler oluştu. Unualak Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken duramayan önündeki aracın tamponuna çarpan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybedip kaldırıma çıktı. Genç sürücü bir iş yerinin vitrin camına çarpmak üzereyken devrilerek kazayı yara almadan kurtuldu. Kendisi ayağa kalkan şaşkın sürücü bir süre kazanın nasıl gerçekleşmeye anlamaya çalıştı. (Hakan Kaleli/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.