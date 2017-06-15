Motosiklet kazaları saniye saniye kamerada

Kilis'te motosikletlerin karıştığı kazalar MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kilis'te motosikletlerin karıştığı kazalar MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Hacı Cümbüş kavşağında yaşandı. Hızla seyreden iki motosiklet yan yana geçerken biri devrilerek sürücüsü ağır yaralandı. Kazaya karışan motosiklet, hızla olay yerinden uzaklaştı. İkinci kazada ise motosiklet 7 Aralık Üniversitesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya ağır yaralandı. Son kazada ise motosikletin yayaya çarpması sonucu yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazalar MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. 3 kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)