Motosiklet kazaları MOBESE'de

Eskişehir'de motosikletlerin karıştığı iki ayrı trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir'de motosikletlerin karıştığı iki ayrı trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlk görüntülerde, Eti Caddesi istikametinden gelen motosiklet ile Seylap Caddesi istikametinden gelen bir başka motosikletin, iki caddenin kesiştiği noktada kafa kafaya çarpışmaları yer alıyor. Bir diğer kazada ise, üstünde iki kişi bulunan bir motosiklete otomobilin çarpması ve ardından motosiklette yolcu olarak bulunan şahsın otomobil sürücüsüne tepki göstermesi, sürücünün de olay yerinden kaçması saniye saniye kameralara yansıdı.

Yetkililer, birçok trafik kazasının kural ihlalleri ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğine dikkat çekerek, sürücüleri trafikte bütün tedbirlerini almaları ve kurallara riayet etmeleri hususunda uyardı.

(Kadir Çetin/İHA)