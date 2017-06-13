Motosiklet kanala uçtu: 2 yaralı

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl Mezitler bölgesinde kontrolden çıkan motosiklet, yağmur suyu kanalına uçtu. Kazada motosikletteki karı-koca yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl Mezitler bölgesinde kontrolden çıkan motosiklet, yağmur suyu kanalına uçtu. Kazada motosikletteki karı-koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit 11 mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü 53 yaşındaki Tuncay Ünver yönetimindeki 26 GA 800 plakalı motosiklet, Mezit 11 mevkiinde geldiği sırada yol kenarında park halinde olan TIR'a çarpmamak için hamle yaptı ancak motosiklet kontrolden çıktı. Yolun solundaki yön tabelasına çarpan yarış motosikleti yağmur suyu kanalına uçtu. Kazada sürücü ile arkasında bulunan eşi 57 yaşındaki Zeynep Ünver yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(Salih Bakıcı/İHA)