Çin'de motosiklet kamyonun yakıt tankına çarpınca yangın çıktı. Olayda, alevler içinde kalan motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Çin'de motosiklet kamyonun yakıt tankına çarpınca yangın çıktı. Olayda, alevler içinde kalan motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Nanchang şehrinde yaşanan olayda, motosiklet kamyonun yakıt tankına çarpınca yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, kamyondaki 2 kişi aracın diğer kapısından çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sürücüsüyse alevler içinde kaldı. Talihsiz adam yanan giysilerini kendi başına söndürürken, yardımınaysa çevredekiler koştu. Ağır şekilde yaralanan adam, hemen hastaneye kaldırıldı.

Yangında motosiklet ve kamyonsa kullanılmaz hale geldi.

