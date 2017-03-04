Motosiklet emniyet şeridindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul-Ankara otobanı İstanbul yönü Sultanbeyli Mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, minibüsün sürücüsü ise yaralandı.

İstanbul-Ankara otobanı İstanbul yönü Sultanbeyli Mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, minibüsün sürücüsü ise yaralandı.

Kaza; otoban İstanbul istikameti Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. 34 TH 8082 plakalı motor sürücüsü Mesut Özaydın seyir halindeyken önündeki aracın sağından geçmek istediği sırada emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 MJ 6012 plakalı park halindeki minibüse arkadan büyük bir hızla çarptı. Kazaya karışan motor hurdaya dönerken motor sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsün içinde bulunan sürücü ise yaralandı. Hayatını kaybeden Mesut Özaydın'ın cesedi kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

(Cenk İşver/İHA)