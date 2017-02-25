Motosiklet adama böyle çarptı

Motosiklet, yolda yürüyen adama böyle çarptı. Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, 3 gencin yolda yürüdüğü görülüyor. Yolda seyreden bir motosiklet grubun arasına dalarak gençlerden birine çarpıyor. Metrelerce savrulan gencin yardımına arkadaşları koşarken olay anı güvenlik kamerasına yansıyor.
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