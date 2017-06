Motosiklet 10 saniyede çalındı

İstanbul Beyoğlu'nda 10 saniyede 10 bin liralık motosiklet çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazar günü saat 05:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalınan motosikletin sahibi Kadir Duman, motosikletini arkadaşının evinin önüne park etti ve direksiyonunu kilitledi. Ardından, sabah saatlerinde sokağa gelen motosikletli iki şüpheli iki defa aynı sokaktan geçerek keşif yaptı. Şüpheliler üçüncü defasında aynı sokağa gelerek motosikletlerinden indi ve park halinde bulunan Kadir Duman'ın 34 UR 4149 plakalı motosikletine yöneldi. Şüphelilerden biri motosikletin üstüne otururken diğeri de tekerleğini çevirdi. Kısa sürede motosikleti harekete geçiren şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. 10 saniyede gerçekleşen hırsızlık ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



"EMEĞİMİ ON SANİYEDE ALDILAR"

Çalınan motosikletin borcunu ödemeye devam ettiğini ifade eden Duman, "10 saniyede 10 bin liralık motor gitti. Arıyoruz. Baya kayıtlara filan baktık. Gerekli işlemleri yaptık ama şu an bir haber yok. Ne olduğu belli değil. Alalı bir buçuk sene oldu. Bir sene daha borcunu ödeyeceğim. Bütün emeğimi on saniyede aldılar. Öğrenciyim. Şu an özel bir akşam lisesinde okuyorum. Aynı anda çalışıyorum. Birikim yapıyorum. Motorun borcunu ödüyorum" dedi.



"BÜTÜN GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI"

Motosikletin çalınma anını anlatan Duman,"Pazar sabahı saat 05:30 civarında motorumu çaldılar. 10 bin lira değerindeydi. Çalmaları on saniye sürmemiş. Buradan aşağı götürüyorlar. Kayıtlara filan baktık. Pek de bir şey çıkmadı. Polise filan başvurdum. Bütün gerekli işlemler yapıldı. Motorum tam buradaydı. Buradan üstüne biniyorlar. Direksiyonunu kırıyorlar. Bir motorla geliyorlar. Binip aşağı doğru gidiyorlar. 2 kişi geliyorlar. Motoru alıp gidiyorlar ama neye yüklemişler, sürüklemişler mi? O belli değil. Motor kilitliydi. Direksiyon kilidi vardı. Biri üstüne çıkıyor. Diğeri de tekerinden çevirip vuruyor. Kilidini kırıyorlar. Kırdıktan sonra bayır aşağı gidiyorlar" diye konuştu.



"MOTORUNUZ ŞİRİNEVLER TARAFINDA PARÇALANIYOR DİYE MESAJ GELDİ"

Motosikletini aramaya devam ettiğini dile getiren Duman,"Bize bir mesaj geldi. Motorunuz Şirinevler tarafında parçalanıyor diye. Onunla ilgili de polise de bilgi verdim. Elle tutulacak bir şey olmadığı için pek üstüne düşmediler. Ben de tehlikeli olacağı için kendim bakmak istemedim. Şansımı deneyecektim ama pek bir umudum olmadığı için uğraşmadım. Motoru aramaya çıkıyoruz. Kayıtlardan filan araştırıyoruz. Ufak bir ayrıntı bulursak herhangi bir araç filan görürsek plakadan buluruz diye öyle bir umudumuz var" şeklinde konuştu.



MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli iki şüpheli tek motosikletle girdikleri sokaktan iki motosikletle çıktı. Kadir Duman'ın park halindeki motosikletinin çalınması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, şüpheliler hırsızlığın yaşandığı sokaktan ilk seferinde hiç durmadan geçiyor. Bir sonra ki seferde durarak etrafı gözetliyor. Üçüncü defasında ise motosikletten inen şüpheliler Kadir Duman'ın park halindeki motosikletine yöneliyor. İlk önce şüphelilerden biri motosikletin üstüne oturuyor. Daha sonra diğer şüpheli motosikletin tekerleğini zorluyor. Şüpheliler kısa sürede tek motosikletle geldikleri sokaktan iki motosikletle ayrılıyor.