Motosiket sürücüsü küçük çocuğa çarpıp böyle kaçtı

Sancaktepe'de hızlı gelen motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken, motosiklet sürücüsünün kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sancaktepe'de hızlı gelen motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken, motosiklet sürücüsünün kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.40 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Hüseyin Güler aniden yolun karşısına geçmek istedi, tam yolun karşına geçeceği esnada plakasız olduğu öğrenilen bir motosiklet sürücüsü süratle çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savulurken, motosiklet sürücüsü hızını bile kesmeden kaçarak uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların duyarlılığı sonrasında yaralanan çocuk, araçla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde çocuklar oyun oynuyor. Yolun karşısındaki küçük çocukta bir anda yola atlayarak karşıya geçmeye çalışıyor. O esnada süratle gelen motosiklet sürücüsü çocuğa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralanıyor. Çevredeki vatandaşlar çocuğu kucağına alıp araca götürüyor. Kazayı gören diğer çocuklar da panik halde koşmaya başlıyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, küçük Güler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

( Doğan Can Cesur/İHA)