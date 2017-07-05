Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Motorine zam geldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Motorine zam geldi

Motorinin litre satış fiyatında 11 kuruş artış geldi.

Motorinin litre satış fiyatında 11 kuruş artış geldi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın duyurusuna göre (PÜİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatında 11 kuruş arttı. Buna göre; motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4,35 liradan 4,46 liraya, Ankara'da 4,38 liradan 4,49 liraya, İzmir'de 4,35 liradan 4,46 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hedefte Ahamada ve Manuel Da Costa var
'OECD ülkelerinde 5.2, bizde 5.8'
Tuğba Özay'ın hızına yetişilmiyor
Lavrov'dan Astana görüşmeleri açıklaması
Rodrigues: Hedef şampiyonluk
İşte ABD Büyükelçiliğinin 'ulaşmadı' dediği yazı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Türkiye'den Almanya'ya nota
Türkiye'den Almanya'ya nota
Hakan Balamir hayatını kaybetti! Neden öldü, hastalığı neydi?
Hakan Balamir hayatını kaybetti! Neden öldü, hastalığı neydi?
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
739 polis görevine iade edildi
739 polis görevine iade edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hedefte Ahamada ve Manuel Da Costa var
Hedefte Ahamada ve Manuel Da Costa var
'OECD ülkelerinde 5.2, bizde 5.8'
'OECD ülkelerinde 5.2, bizde 5.8'
Tuğba Özay'ın hızına yetişilmiyor
Tuğba Özay'ın hızına yetişilmiyor
Lavrov'dan Astana görüşmeleri açıklaması
Lavrov'dan Astana görüşmeleri açıklaması
Rodrigues: Hedef şampiyonluk
Rodrigues: Hedef şampiyonluk
İşte ABD Büyükelçiliğinin 'ulaşmadı' dediği yazı
İşte ABD Büyükelçiliğinin 'ulaşmadı' dediği yazı
Linnes'ten 'Sabri' değerlendirmesi
Linnes'ten 'Sabri' değerlendirmesi
Yıldız golcü imzayı attı
Yıldız golcü imzayı attı
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Fırıncılardan sıcağa ilginç çözüm
Fırıncılardan sıcağa ilginç çözüm
ABD'den MİT TIR'ları açıklaması
ABD'den MİT TIR'ları açıklaması
1 terörist teslim oldu
1 terörist teslim oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English