Motorine zam bekleniyor

Motorin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Motorin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruşluk zam beklendiğini açıkladı. Açıklamada 'Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir' denildi.
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