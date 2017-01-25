Motorine indirim geldi

Akaryakıt dağıtım şirketleri, motorinin litre fiyatında 6 kuruş indirim yaptı.
Akaryakıt dağıtım şirketleri, motorinin litre fiyatında 6 kuruş indirim yaptı. Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 kuruş indirim yaptı. Buna göre, motorinin ortalama litre fiyatı, İstanbul'da 4,70 liradan 4,64 liraya, Ankara'da 4,76 liradan 4,70 liraya, İzmir'de ise 4,73 liradan 4,67 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
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