Motorine 9 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 9 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 9 kuruş zam yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4,45 liradan 4,54 liraya, Ankara'da 4,50 liradan 4,59 liraya, İzmir'de ise 4,48 liradan 4,57 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

