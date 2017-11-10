10.11.2017 16:49 Motorine 11 kuruş zam geldi

Motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 11 kuruş zam geldi. Motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 11 kuruş zam geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş zam geldi. Zammın ardından fiyatları ortalama İstanbul'da 4,94 liradan 5,05 liraya, Ankara'da 5 liradan, 5,11 liraya, İzmir'de de 5,02 liradan 5,13 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



