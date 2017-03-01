Motorin, otogaz ve gazyağına indirim geldi

Motorin ve gazyağına 7 kuruş otogaza da 8 kuruş indirim yapıldı.
Motorin ve gazyağına 7 kuruş otogaza da 8 kuruş indirim yapıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından (PÜİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ve gazyağına 7 kuruş, otogazda da 8 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirimlerin ardından motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 4,64 liradan 4,57 liraya, Ankara'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de ise 4,67 liradan 4,60 liraya düşecek. Otogazın litresi de ortalama İstanbul ve İzmir'de 3,15 liradan 3,07 liraya, Ankara'da da 3,19 liradan 3,11 liraya düşecek. Gazyağı ise 4 liradan 3,93 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.
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