Motorin fiyatlarına indirim yapıldı

Motorinin litre fiyatlarına bu geceyarısından itibaren indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatlarına bu geceyarısından itibaren indirim yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatlarına 8 kuruş indirim yapıldı Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından motorinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 4,40 liradan 4,32 liraya, Ankara'da 4,45 liradan 4,37 liraya, İzmir'de 4,43 liradan 4,35 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

